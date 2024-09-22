انتهت منافس الأهلي - العين (6)-(2) أوكلاند.. تأهل بطل آسيا
الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 18:45
كتب : FilGoal
يستضيف العين فريق أوكلاند سيتي في المرحلة التمهيدية من كأس الإنتركونتينينتال بديل كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.
ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي المصري على استاد القاهرة يوم 29 أكتوبر المقبل.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق94 جوووول رحيمي يضيف الثاني له والسادس لفريقه
ق93 جووووول كاكو يضيف الخامس
ق78 جووووول سفيان رحيمي يسجل الرابع للعين
ق55 جوووول بيفان يقلص الفارق مجددا
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46 جوووول ماتياس بالاسيوس يرد سريعا بالثالث للعين
ق43 جوووول جيرسون لاجوس يقلص الفارق لأوكلاند
ق20 تقنية الفيديو تلغي الثالث
ق19 هدف عكسي في مرمى أوكلاند
ق11 جوووول جديد من سيكو جاساما
ق6 جوووول أول برأسية من فابيو كاردوزو
انطلاق المباراة
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