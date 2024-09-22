انتهت الكونفدرالية - المصري (3) 5-3 (2) الهلال الليبي.. إلى المجموعات

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 18:42

كتب : FilGoal

المصري - الهلال الليبي - ميدو جابر

يستضيف المصري فريق هلال بنغازي الليبي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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الركلة الخامسة: جوووول محمد دبش يقود المصري لدور المجموعات

الركلة الرابعة: حسن علي يسجل للمصري - عزو يسجل للهلال (4-3 للمصري)

الركلة الثالثة: محمود حمادة يسجل للمصري - أحمد سعد يسجل للهلال (3-2 للفريق البورسعيدي)

الركلة الثانية: فخر الدين بن يوسف يسجل للمصري - طلحة رزق يهدر للهلال.

الركلة الأولى: ميدو جابر يسجل للمصري - فيصل البدري يسجل للهلال.

الاتجاه إلى ركلات الترجيح

ق90 هدف قاتل يعيد المباراة لنقطة الصفر

ق83 جووووول فخر الدين بن يوسف

ق67 القائم يتعاطف مع المصري

نهاية الشوط الأول

ق39 جووووول صلاح محسن مجددا

ق18 جووووول المصري يسجل عن طريق صلاح محسن

ق15 هدف عكسي من باهر المحمدي

انطلاق المباراة

الكونفدرالية المصري هلال بنغازي الهلال الليبي
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