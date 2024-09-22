تشكيل المصري – فيصل في وسط الملعب.. والشامي أساسي ضد الهلال

يقود حسين فيصل وسط الملعب بجانب محمود حمادة على حساب أمادو جولد با، فيما يبدأ صلاح محسن كأساسي.

أعلن النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال الليبي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل المصري شهد البدء بـ صلاح محسن كأساسي في الهجوم، فيما يتواجد حسين فيصل في وسط الملعب بجانب محمود حمادة.

ويستمر محمد الشامي كأساسي في الجناح الأيسر، فيما يلعب بجانبه عبد الرحيم دغموم، وميدو جابر.

وأخيرا، تتواجد ثلاثة من الصفقات الخمس الجديدة المقيدة على مقاعد البدلاء، وهم محمود حمدي، وكريم بامبو، ومحمد مخلوف.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – حسين فيصل.

أمامهما: ميدو جابر – عبد الرحيم دغموم – محمد الشامي.

الهجوم: صلاح محسن.

كان المصري قد خسر ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ليبيا، ويحتاج النسور للفوز بهدف واحد للتأهل إلى دور المجموعات.