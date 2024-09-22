التشكيل - هالاند يقود هجوم سيتي وغياب دي بروين.. وكالافيوري أساسي لأول مرة مع أرسنال

يغيب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول

الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – إليكاي جوندوجان

الهجوم: جيرمي دوكو – إيرلينج هالاند – سافيو

أما ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أجرى عدة تبديلات في تشكيل فريقه بمشاركة ريكاردو كالافيوري بشكل أساسي لأول مرة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: تيمبر – ويليام ساليبا – جابريال – كالافيوري

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – كاي هافرتز

الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – جابريال مارتينيل

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز السادس برصيد 10 نقاط.