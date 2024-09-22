مرموش: هذه الأسباب دفعتني للبقاء مع فرانكفورت

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد فولفسبورج

تحدث عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت عن الأسباب التي دفعته للبقاء مع فريقه الألماني وعدم الرحيل لنوتنجهام فورست في فترة الانتقالات الصيفية.

وحاول نوتنجهام فورست ضم مرموش في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة لم تتم.

وقال مرموش في تصريحات نشرتها جريدة كيكر: "مغادرة آينتراخت فرانكفورت؟ نحن مثل عائلة كبيرة. نجري دائما محادثات جيدة وأشعر براحة كبيرة هنا".

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وأضاف "بالطبع هناك اهتمام من أندية أخرى بضمي، لكن الشعور الذي ينتابني هنا مع الفريق والمدرب لا يوصف. هذا جعلني أرغب في البقاء هنا".

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وتلاعب مرموش بمدافع بوروسيا مونشنجلادباخ قبل أن يسجل ثاني أهداف فريقه في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

ولعب الدولي المصري عمر مرموش المباراة كأساسي، حتى خرج في الدقيقة 85.

وسجل هوجو لارسون وعمر مرموش ثنائية فرانكفورت.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن مرموش من التسجيل، إذ أحرز في شباك هوفينهايم وفولفسبورج والآن ضد مونشنجلادباخ.

ووصل مرموش للمساهمة رقم 31 مع فرانكفورت إذ سجل 22 هدفا وصنع 9 آخرين.

وبهذا الفوز وصل فرانكفورت للنقطة التاسعة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.

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