مدرب فرانكفورت يتغزل في مرموش.. ويتحدث عن مستقبله

تحدث دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت عن رأيه في الهدف الرائع الذي سجله لاعبه عمر مرموش في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ، كما علق على مستقبل الدولي المصري مع النادي.

وتلاعب مرموش بمدافع جلادباخ قبل أن يسجل ثاني أهداف فريقه في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وقال توبمولر في تصريحات نشرتها جريدة كيكر: "الطريقة التي سجل بها عمر مرموش هدفه في شباك جلادباخ كانت من الطراز العالمي".

✅سجل للمباراة الثالثة تواليا ✅رابع أهدافه في البوندسليجا حاجة 13 خالص من عمر مرموش 🤩#السبت_الكروي pic.twitter.com/N65LSyLdYE — FilGoal (@FilGoal) September 21, 2024

وأضاف "عرض نوتنجهام فورست؟ كان من الواضح أن مرموش يرغب في البقاء في فرانكفورت وأنه يشعر براحة كبيرة".

وأكمل "نظرا للجودة التي يتمتع بها عمر، فمن الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى به. لكننا كنا على اتصال دائم وأجريت محادثات جيدة مع مرموش في هذا الوقت".

وحاول نوتنجهام فورست ضم مرموش في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة لم تتم.

وأوضح توبمولر "عندما ترى بداية موسم مرموش، وكيف يؤدي، ويبذل الجهد ويحصل باستمرار على دعم الجماهير ويحدث الفارق من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة، يمكنك أن ترى بوضوح أنه يشعر بالارتياح هنا".

ولعب الدولي المصري عمر مرموش المباراة كأساسي، حتى خرج في الدقيقة 85.

وسجل هوجو لارسون وعمر مرموش ثنائية فرانكفورت.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن مرموش من التسجيل، إذ أحرز في شباك هوفينهايم وفولفسبورج والآن ضد مونشنجلادباخ.

ووصل مرموش للمساهمة رقم 31 مع فرانكفورت إذ سجل 22 هدفا وصنع 9 آخرين.

وبهذا الفوز وصل فرانكفورت للنقطة التاسعة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.

video:1