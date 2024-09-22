مدرب فرانكفورت يتغزل في مرموش.. ويتحدث عن مستقبله

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 15:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد هوفنهايم

تحدث دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت عن رأيه في الهدف الرائع الذي سجله لاعبه عمر مرموش في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ، كما علق على مستقبل الدولي المصري مع النادي.

وتلاعب مرموش بمدافع جلادباخ قبل أن يسجل ثاني أهداف فريقه في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وقال توبمولر في تصريحات نشرتها جريدة كيكر: "الطريقة التي سجل بها عمر مرموش هدفه في شباك جلادباخ كانت من الطراز العالمي".

أخبار متعلقة:
للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل ويقود فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثالثة للدوري الألماني مرموش يتحدث بعد تألقه أمام فريقه السابق هدفان ضد فريقه السابق.. ماذا قدم مرموش أمام فولفسبورج

وأضاف "عرض نوتنجهام فورست؟ كان من الواضح أن مرموش يرغب في البقاء في فرانكفورت وأنه يشعر براحة كبيرة".

وأكمل "نظرا للجودة التي يتمتع بها عمر، فمن الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى به. لكننا كنا على اتصال دائم وأجريت محادثات جيدة مع مرموش في هذا الوقت".

وحاول نوتنجهام فورست ضم مرموش في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة لم تتم.

وأوضح توبمولر "عندما ترى بداية موسم مرموش، وكيف يؤدي، ويبذل الجهد ويحصل باستمرار على دعم الجماهير ويحدث الفارق من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة، يمكنك أن ترى بوضوح أنه يشعر بالارتياح هنا".

ولعب الدولي المصري عمر مرموش المباراة كأساسي، حتى خرج في الدقيقة 85.

وسجل هوجو لارسون وعمر مرموش ثنائية فرانكفورت.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن مرموش من التسجيل، إذ أحرز في شباك هوفينهايم وفولفسبورج والآن ضد مونشنجلادباخ.

ووصل مرموش للمساهمة رقم 31 مع فرانكفورت إذ سجل 22 هدفا وصنع 9 آخرين.

وبهذا الفوز وصل فرانكفورت للنقطة التاسعة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.

عمر مرموش دينو توبمولر إينتراخت فرانكفورت
نرشح لكم
انتهت دوري نجوم قطر - الريان (0)-(2) الوكرة.. تفوق فتحي على تريزيجيه التشكيل - وجها لوجه.. تريزيجيه وحمدي فتحي أساسيان بمواجهة الريان ضد الوكرة تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أنجيه بعد تعافيه من الإصابة مرموش: هذه الأسباب دفعتني للبقاء مع فرانكفورت سام مرسي يكشف كيف سجل هدفه المتأخر أمام ساوثامبتون للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل ويقود فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(0) مونشنجلادباخ
أخر الأخبار
كرة يد - أون تايم سبورتس تحصل على حقوق إذاعة مونديال الأندية بمشاركة الأهلي والزمالك 6 دقيقة | كرة يد
"صعود أول 3 فرق".. اتحاد الكرة يعلن جدول وشروط دوري المحترفين 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - فياريال (0)-(1) برشلونة.. خطأ فادح من شتيجن 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: ميكالي وقع عقود قيادة منتخب الشباب ساعة | منتخب مصر
ريمونتادا معتادة في الـ+90.. ليفركوزن يقلب الطاولة على فولفسبورج ويزاحم بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
الأسرع مع رونالدو.. هالاند يصل للهدف رقم 100 والضحية شباك أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة منافس الأهلي - العين (3)-(1) أوكلاند.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة الكونفدرالية - المصري (2)-(1) الهلال الليبي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 4 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي