تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 11:03

كتب : FilGoal

ليفربول ضد بورنموث

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك بورنموث، لكنه صنع هدفا وحاول التسجيل أكثر من مرة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول أمام مضيفه بورنموث 3-0 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
بداية نارية ونتيجة طبيعية.. صلاح لاعب شهر أغسطس في ليفربول كاراجر يختار صلاح ضمن التشكيل التاريخي لليفربول على مر العصور مدرب ميلان: مررنا بوقت عصيب خلال محاولات إيقاف صلاح تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز صاحب أول هدفين بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

وواصل صلاح صيامه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، بعد التسجيل في أول 3 مباريات بالموسم.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 355 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 214 هدفا وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول بورنموث
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 22 سبتمبر - سيتي ضد أرسنال.. ومنافس الأهلي في إنتركونتيننتال العارضة ترفض وأونانا يرد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس سام مرسي يكشف كيف سجل هدفه المتأخر أمام ساوثامبتون انتهت في الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) مانشستر يونايتد سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول 100 مساهمة لـ أرنولد.. ليفربول يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية ضد بورنموث تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو وزيركزي أساسيان ضد كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) بورنموث
أخر الأخبار
مدير بايرن: سنحسم مستقبل نوير ومولر بهدوء 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الجونة يتوصل لاتفاق مع عصام صبحي لضمه في صفقة انتقال حر 25 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد المبدئي لقرعتي مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مرموش: هذه الأسباب دفعتني للبقاء مع فرانكفورت ساعة | المحترفون
مدرب فرانكفورت يتغزل في مرموش.. ويتحدث عن مستقبله ساعة | المحترفون
إمام عاشور: أتعلم الكثير من أفشة وهو بمثابة أخي ساعة | الكرة المصرية
"بالأسود والأبيض".. الكشف عن قميصي الزمالك لكأس السوبر الإفريقي 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد الخسارة بثلاثية.. مدرب اتحاد جدة: الهلال أفضل من الجميع وليس نحن فقط 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 4 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي