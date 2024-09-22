تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك بورنموث، لكنه صنع هدفا وحاول التسجيل أكثر من مرة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول أمام مضيفه بورنموث 3-0 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز صاحب أول هدفين بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

وواصل صلاح صيامه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، بعد التسجيل في أول 3 مباريات بالموسم.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 355 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 214 هدفا وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.