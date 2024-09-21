وعد من مروان عطية لجماهير الأهلي في احتفالية الدوري

أبدى مروان عطية لاعب وسط الأهلي سعادته بالاحتفال بالدوري والفوز على جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وقال عطية في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أسعدنا الجماهير مرتين، بالفوز في المباراة والاحتفال بالدوري".

وأضاف "الموسم كان صعبا وطويلا ولم يكن هناك متسع من الوقت ولعبنا مباريات كثيرة".

وأكمل "اللاعبون ركزوا كثيرا ولعبنا الجولات الأخيرة من الدوري وكأنها مباريات كأس".

وواصل "سعداء بالجماهير وبإذن الله سنحقق الدوري الـ 45 في الموسم المقبل".

واختتم "الموسم المقبل سيكون أصعب وأطول بزيادة عدد مباريات كأس العالم للأندية وبطولة الإنتركونتيننتال والدوري الإفريقي.

وكرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 22 في التاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

وللمباراة رقم 24 على التوالي لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله لهدفين في مباراة إفريقية للمرة الأولى في مسيرته.

كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.