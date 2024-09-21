عطية الله: سنبذل كل جهدنا لإسعاد جماهير الأهلي في السوبر

أبدى يحيى عطية الله ظهير الأهلي سعادته بالفوز على جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

أون تايم سبورتس: "نتمنى الفوز بالسوبر الإفريقي وإن شاء الله ننهي الاحتفالية ونركز في المباراة القادمة".

وأضاف "أتمنى من الله التوفيق وإسعاد الجماهير".

وأكمل "أنا سعيد في الأهلي وأشكر اللاعبين الذين ساعدوني كثيرا على التأقلم مع الأجواء في النادي وفي مصر".

واختتم "الأجواء كلها طيبة وإن شاء الله سنبذل كل جهدنا لإسعاد جماهير الأهلي في المباراة القادمة".

كرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 22 في التاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

وللمباراة رقم 24 على التوالي لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله لهدفين في مباراة إفريقية للمرة الأولى في مسيرته.

كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.