العارضة ترفض وأونانا يرد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس بلا أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

أخطر محاولات الشوط الأول ضاعت من أليخاندرو جارناتشو بتسديدة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 44 سدد إبيريتشي إيزي كرة قوية تألق أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد في التصدي لها.

وبين الشوطين أجرى أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس تبديلين بنزول إسماعيلا سار وجيفرسون ليرما بدلا من جان فيليب ماتيتا وآدم وارتون.

وسقط سار في منطقة جزاء يونايتد في الدقيقة 60، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

ثم حل ماركوس راشفورد بدلا من جوشوا زيركزي.

وفي الدقيقة 65 سدد إيدي نكيتياه كرة خطيرة ولكن أونانا واصل التألق والتصدي، لتعود المتابعة إلى سار ليتصدى أونانا مرة أخرى.

ولمست الكرة يد ماكسينس لاكروا لاعب كريستال داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69، ولكن رفض الحكم احتساب ركلة جزاء.

وسدد إيزي أخطر كرات الشوط الثاني في الدقيقة 72 ولكنها مرت بجوار القائم بغرابة غير متوقعة.

وأتى مانويل أوجارتي وراسموس هويلوند بدلا من أماد ديالو وكريستيان إريكسن.

وبذلك يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

بينما يبحث كريستال عن فوزه الأول منذ بداية الموسم، ليحتل المركز السادس عشر بـ 3 نقاط من 3 تعادلات.