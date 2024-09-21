وسام أبو علي يكشف عن أفضل ثنائي يلعب معه في الأهلي

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون العرب - وسام أبو علي

أقر وسام أبو علي لاعب الأهلي بأن حسين الشحات وإمام عاشور أكثر من يفهمونه في الفريق في حديث عقب مباراة جور ماهيا.

وقال اللاعب الفلسطيني لقناة أون تايم سبورتس: "دخلت الأهلي كلاعب متواضع للتعلم من الجميع، ونحن فريق قوي ونحرز العديد من البطولات وتأقلمت بشكل سريع".

وأضاف "مستمر في حالة تركيز كبيرة منذ انضمامي للأهلي، وأرغب دائما في أن أكون أفضل".

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وأنهى حديثه قائلا: "علاقتي مع حسين الشحات وإمام عاشور كبيرة ويفهمونني ويعرفان كيف أتحرك خاصة الشحات، طموحي بأن استمر في إحراز البطولات".

كرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 22 في التاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

وللمباراة رقم 24 على التوالي لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله لهدفين في مباراة إفريقية للمرة الأولى في مسيرته.

كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وسام أبو علي الأهلي الدوري المصري جور ماهيا
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