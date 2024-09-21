دوري أبطال إفريقيا - بعد 868 يوما.. طاهر محمد يسجل في جور ماهيا

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 21:11

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

سجل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي هدفا في مباراة جور ماهيا.

وفاز الأهلي على منافسه جور ماهيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز طاهر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

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المرة الأخيرة التي سجل فيها طاهر محمد طاهر في دوري أبطال إفريقيا منذ 868 يوما عندما سجل وصنع ضد وفاق سطيف في ذهاب دور نصف النهائي.

وانتصر الأهلي بثلاثية على جور ماهيا في مباراة الذهاب أيضا، لتصبح النتيجة النهائية لمباراتي الذهاب والإياب 6-0 للأحمر.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على التوالي.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر.

المباراة شهدت تألق المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي الذي صنع الهدفين الأول والثاني.

الأهلي طاهر محمد طاهر جور ماهيا دوري أبطال إفريقيا
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