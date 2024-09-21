انتهت في أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(1) الجيش الرواندي

أبطال إفريقيا - برأسية ماييلي وقميص إيهاب جلال.. بيراميدز يتأهل بالفوز على الجيش الرواندي

هاني: كنا نلعب مباراة كل 3 أيام بينما كان منافسنا يلعب كل أسبوع

ربيعة: أحترم الجماهير ولكن لا أستمع لها سلبا أو إيجابا

إمام عاشور: أتمنى أن يمنحنا وسام أبو علي الفوز في المباريات الصعبة

عطية الله: سنبذل كل جهدنا لإسعاد جماهير الأهلي في السوبر

أفشة: أرقامي تقترب من أساطير الأهلي

دوري أبطال إفريقيا - السلسلة مستمرة.. أرقام من تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

دوري أبطال إفريقيا - بعد 868 يوما.. طاهر محمد يسجل في جور ماهيا