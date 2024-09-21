انتهت في أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(1) الجيش الرواندي

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

يلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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ق 93 جوووول الثالث كريم حافظ يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق 67 يوسف أوباما بدلا من رمضان صبحي

ق 66 جوووول الثاني لبيراميدز عن طريق فيستون ماييلي

استراحة

ق 45: جوووووول التعادل من محمد الشيبي

ق 11 هدف أول مفاجئ من الرقم داوودا سيدو في الجيش الرواندي

بداية المباراة

بيراميدز الجيش الرواندي
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