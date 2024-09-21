الثاني للثاني.. يحيى عطية الله يحقق إنجازا غير مسبوق بصناعة هدف وسام

يواصل المغربي يحيى عطية الله ظهير الأهلي الجديد تألقه في مباراة الفريق أمام جور ماهيا الكيني.

ويتقدم الأهلي على جور ماهيا بهدفين دون رد في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول، بينما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني، وكلاهما من صناعة عطية الله.

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"دائمًا هنالك الفرح دائمًا هنالك الانتصار ودائمًا هنالك الأهداف ودائمًا هنالك ربيعة"⚽🔥🦅.. رامي ربيعة يواصل التألق ويفتتح التسجيل للأهلي في مرمى جورماهيا pic.twitter.com/RbpyOiXcAr — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 21, 2024

الهدف هو الثاني لوسام أبو علي مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل أمام مازيمبي في نصف النهائي النسخة الماضية.

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الفدائي ياعيني عليك يا وسام ويا عيني عليك يا يحيى كل شيء في الأهلي حلو😍🦅.. وسام أبو علي يضيف الهدف الثاني للأهلي ضد جورماهيا وتعليق رائع كالعادة من خليل البلوشي🔥 pic.twitter.com/wTQzByZlv1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 21, 2024

هدف أبو علي أمام مازيمبي كان بصناعة تونسية من علي معلول، واليوم يسجل بصناعة ظهير أيسر آخر ولكن مغربي هذه المرة.

وصنع عطية الله مع الوداد 7 أهداف مع الوداد في دوري أبطال إفريقيا خلال 47 مباراة، كما سجل هدفين.

وفي مباراته الثانية مع الأهلي في دوري الأبطال صنع هدفين بالفعل.

وللمرة الأولى في مسيرته، يصنع يحيى عطية الله هدفين في مباراة واحدة لدوري أبطال إفريقيا.