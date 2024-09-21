الثاني للثاني.. يحيى عطية الله يحقق إنجازا غير مسبوق بصناعة هدف وسام

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله لاعب الأهلي ضد جور ماهيا

يواصل المغربي يحيى عطية الله ظهير الأهلي الجديد تألقه في مباراة الفريق أمام جور ماهيا الكيني.

ويتقدم الأهلي على جور ماهيا بهدفين دون رد في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول، بينما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني، وكلاهما من صناعة عطية الله.

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الهدف هو الثاني لوسام أبو علي مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل أمام مازيمبي في نصف النهائي النسخة الماضية.

هدف أبو علي أمام مازيمبي كان بصناعة تونسية من علي معلول، واليوم يسجل بصناعة ظهير أيسر آخر ولكن مغربي هذه المرة.

وصنع عطية الله مع الوداد 7 أهداف مع الوداد في دوري أبطال إفريقيا خلال 47 مباراة، كما سجل هدفين.

وفي مباراته الثانية مع الأهلي في دوري الأبطال صنع هدفين بالفعل.

وللمرة الأولى في مسيرته، يصنع يحيى عطية الله هدفين في مباراة واحدة لدوري أبطال إفريقيا.

يحيى عطية الله الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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