بصناعة عطية الله الأولى.. ربيعة يسجل خامس أهدافه في إفريقيا

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي ضد جور ماهيا

لا يتوقف رامي ربيعة مدافع الأهلي عن التسجيل في الآونة الأخيرة.

ويتقدم الأهلي على جور ماهيا بهدف دون رد في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول مستغلا عرضية من المغربي يحيى عطية الله.

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وبذلك يقدم الظهير الجديد أولى تمريراته الحاسمة مع الأهلي.

أما بالنسبة لربيعة، فهذا الهدف هو الخامس له بقميص الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما سجل ربيعة هدفه الثالث خلال آخر 4 مباريات مع الأهلي ومنتخب مصر.

المدافع صاحب الـ 31 عاما وصل إلى الهدف رقم 17 بقميص الأهلي في جميع البطولات بالإضافة لصناعة 6 أهداف آخرين خلال 296 مباراة.

ويسعى الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي إذ أنه حامل اللقب في آخر نسختين.

رامي ربيعة دوري أبطال إفريقيا
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