انتهت في الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) مانشستر يونايتد

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد

يلتقي كريستال بالاس مع مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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ق 73 إيزي يهدر أخطر أهداف المباراة

ق 65 أونانا يتألق ويتصدى لهدف محقق من كريستال

ق 37 أخطر فرص المباراة تضيع من جارناتشو

بداية المباراة

يونايتد
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