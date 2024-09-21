انتهت في الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) مانشستر يونايتد
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 19:30
كتب : FilGoal
يلتقي كريستال بالاس مع مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
---
ق 73 إيزي يهدر أخطر أهداف المباراة
ق 65 أونانا يتألق ويتصدى لهدف محقق من كريستال
ق 37 أخطر فرص المباراة تضيع من جارناتشو
بداية المباراة
نرشح لكم
العارضة ترفض وأونانا يرد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس سام مرسي يكشف كيف سجل هدفه المتأخر أمام ساوثامبتون سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول 100 مساهمة لـ أرنولد.. ليفربول يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية ضد بورنموث تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو وزيركزي أساسيان ضد كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) بورنموث انتصار غاب 7 سنوات.. جاكسون وبالمر يقودان تشيلسي للفوز على وست هام بثلاثية بحثا عن الفوز الأول.. سام مرسي أساسي مع إبسويتش في مواجهة ساوثامبتون