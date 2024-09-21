انتهت في الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) مانشستر يونايتد

سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول

100 مساهمة لـ أرنولد.. ليفربول يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية ضد بورنموث

بحثا عن الفوز الأول.. سام مرسي أساسي مع إبسويتش في مواجهة ساوثامبتون