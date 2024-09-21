انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) بورنموث
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد بورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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انتهت
ق 83: رأسية من لاعب بورنموث ارتطمت في العارضة عقب عرضية من ركلة ركنية.
ق 71: عرضية أرضية من صلاح تجاه نونيز ثم سدد وأنقذها مدافع بورنموث من على خط المرمى بطريقة رائعة.
ق 59: تسديدة ضعيفة من صلاح بعدما راوغ كيبا حارس مرمى بورنموث لكن أبعدها المدافع بسهولة من على خط المرمى.
ق 54: تسديدة قوية من سيمينيو بعدما راوغ لاعبين من ليفربول لكن أمسك بها كويمين كيليهير.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: جوووووول راااائع من داروين نونييز من صناعة محمد صلاح بعد تسديدة مقوسة بقدمه الضعيفة.
ق 28: جوووووول دياز بعدما تسلم تمريرة من ترينت أليكساندر أرنولد وسدد في المرمى.
ق 26: جووووول لويس دياز بعد مراوغة حارس المرمى.
ق 22: لويس دياز يهدر فرصة خطيرة بعد مرور رائع
ق 13: صلاح يهدر فرصة الأول وكيبا يتصدى له
ق5. إلغاء الهدف بسبب وجود حالة تسلل.
ق4. جووووول أول لبورنموث عن طريق سيمينو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل