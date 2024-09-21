انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) بورنموث

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد بورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

ق 83: رأسية من لاعب بورنموث ارتطمت في العارضة عقب عرضية من ركلة ركنية.

ق 71: عرضية أرضية من صلاح تجاه نونيز ثم سدد وأنقذها مدافع بورنموث من على خط المرمى بطريقة رائعة.

ق 59: تسديدة ضعيفة من صلاح بعدما راوغ كيبا حارس مرمى بورنموث لكن أبعدها المدافع بسهولة من على خط المرمى.

ق 54: تسديدة قوية من سيمينيو بعدما راوغ لاعبين من ليفربول لكن أمسك بها كويمين كيليهير.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: جوووووول راااائع من داروين نونييز من صناعة محمد صلاح بعد تسديدة مقوسة بقدمه الضعيفة.

ق 28: جوووووول دياز بعدما تسلم تمريرة من ترينت أليكساندر أرنولد وسدد في المرمى.

ق 26: جووووول لويس دياز بعد مراوغة حارس المرمى.

ق 22: لويس دياز يهدر فرصة خطيرة بعد مرور رائع

ق 13: صلاح يهدر فرصة الأول وكيبا يتصدى له

ق5. إلغاء الهدف بسبب وجود حالة تسلل.

ق4. جووووول أول لبورنموث عن طريق سيمينو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح لويس دياز
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