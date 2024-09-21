انتصار غاب 7 سنوات.. جاكسون وبالمر يقودان تشيلسي للفوز على وست هام بثلاثية

واصل تشيلسي صحوته وفاز على وست هام بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية تشيلسي في المباراة كل من نيكولاس جاكسون الذي أحرز هدفين وكول بالمر.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة العاشرة في المركز الثاني مؤقتا خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز الـ 14.

وحقق تشيلسي الفوز على ملعب وست هام للمرة الأولى منذ عام 2017.

التشكيل

بدأ جادون سانشو في التشكيل الأساسي لتشيلسي لأول مرة منذ الانضمام للفريق.

🔴 تشكيل تشيلسي - سانشو أساسي لأول مرة في مواجهة وست هام pic.twitter.com/sSbG82wOOz — FilGoal (@FilGoal) September 21, 2024

أحداث المباراة

تقدم تشيلسي مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد عمل فردي رائع من نيكولاس جاكسون.

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وأضاف جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 17 مستغلا تمريرة من كايسيدو لينفرد المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسجل محمد قدوس هدف تقليص الفارق لوست هام في الدقيقة 32 لكنه لم يحتسب لوجوده في حالة تسلل.

وفي الشوط الثاني واصل تشيلسي سيطرته وأضاف كول بالمر الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نيكولاس جاكسون.

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ولم تغير باقي دقائق المباراة النتيجة رغم وجود فرص من كلا الجانبين.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضم برايتون يوم السبت 28 سبتمبر على ملعب ستامفورد بريدج، بينما سيحل وست هام ضيفا على برينتفورد بنفس اليوم.