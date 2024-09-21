بحثا عن الفوز الأول.. سام مرسي أساسي مع إبسويتش في مواجهة ساوثامبتون

أعلن كيران مكينا مدرب إبسويتش تاون تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ساوثامبتون.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

ويحل إبسويتش ضيفا على ساوثامبتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب سام مرسي بشكل أساسي في وسط ملعب ساوثامبتون للمباراة الخامسة على التوالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أريجانيت موريتش.

الدفاع: أكسيل توانزيبي – دارا أوشيا – جاكوب جريفيس – ليف دافيز.

الوسط: سام مرسي – جينس كاجوستي – أوماري هاتشينسون.

الهجوم: سامي سزموديكس – ليام ديلاب – ويس بيرنز.

ويحتل إبسويتش تاون حاليا المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين، بينما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 19 بدون رصيد من النقاط.