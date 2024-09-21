تشكيل ليفربول - نونيز أساسي.. وكيليهير بدلا من أليسون في مواجهة بورنموث
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 16:04
كتب : FilGoal
أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بورنموث.
ويلتقي ليفربول مع بورنموث على ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد داروين نونيز بشكل أساسي لأول مرة منذ بداية الموسم، كما يلعب كايومين كيليهير كحارس مرمى بدلا من أليسون بيكر.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: كايومين كيليهير.
الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.
الوسط: ريان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر.
الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.
ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 11 برصيد 5 نقاط.
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