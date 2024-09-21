حسين لبيب رئيسا لبعثة الزمالك في السوبر الإفريقي

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 14:24

كتب : إبراهيم رمضان

حسين لبيب في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

سيتولى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مهمة رئاسة بعثة فريقه لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، تولي حسين لبيب مهمة رئاسة بعثة الفريق التي ستسافر السعودية لخوض السوبر الإفريقي.

أخبار متعلقة:
بأهداف الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على شبابه في التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي طبيب الزمالك يكشف عن طبيعة إصابة مصطفى شلبي ونبيل عماد مدرب الشرطة الكيني: هذا هو الفارق بيننا وبين الزمالك رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف لـ في الجول حقيقة منع مران الزمالك بسبب المديونية

يلعب الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

وكان كاف قد سمح بمد القيد لمواجهة السوبر الإفريقي من 1 إلى 12 سبتمبر الجاري.

ونجح الزمالك خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من ضم بشكل رسمي كل من:

- المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان على سبيل الإعارة

- الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي.

- محمد حمدي ظهير وجناح أيسر إنبي على سبيل الإعارة.

- السنغالي سيدي ندياي مهاجم جيدياوايي كأحد صفقات تحت السن.

* البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي على سبيل الإعارة.

أما الأهلي فنجح خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من قيد:

- عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي

ويعتبر الساعي هو الصفقة الوحيدة للأهلي والتي تم قيدها في فترة مد القيد من كاف.

بينما نجح الأهلي سابقا في ضم كل من يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة والمغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري ويحق لهم المشاركة.

الأهلي الزمالك السوبر الإفريقي
نرشح لكم
بصناعة عطية الله الأولى.. ربيعة يسجل خامس أهدافه في إفريقيا مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) جور ماهيا.. جوووول ربيعة والأول بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي تشكيل الأهلي – كولر بلا تغييرات أمام جور ماهيا أحمد فتحي يعتزل كرة القدم رسوب 35.. 156 حكما مساعدا يجرون اختبار اللياقة البدنية الرئيس السيسي يوجه بتقييم شامل للاتحادات الرياضية في أولمبياد باريس.. ومراجعة قانونية دقيقة لأوجه الصرف بأهداف الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على شبابه في التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
بصناعة عطية الله الأولى.. ربيعة يسجل خامس أهدافه في إفريقيا 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) مانشستر يونايتد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول 15 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) مونشنجلادباخ.. بداية المباراة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) نابولي.. تبديل ميريت للإصابة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
100 مساهمة لـ أرنولد.. ليفربول يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية ضد بورنموث 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فرانكفورت - مرموش يقود الهجوم ضد مونشنجلادباخ 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو وزيركزي أساسيان ضد كريستال بالاس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس 4 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك