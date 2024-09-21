حسين لبيب رئيسا لبعثة الزمالك في السوبر الإفريقي

سيتولى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مهمة رئاسة بعثة فريقه لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، تولي حسين لبيب مهمة رئاسة بعثة الفريق التي ستسافر السعودية لخوض السوبر الإفريقي.

يلعب الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

وكان كاف قد سمح بمد القيد لمواجهة السوبر الإفريقي من 1 إلى 12 سبتمبر الجاري.

ونجح الزمالك خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من ضم بشكل رسمي كل من:

- المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان على سبيل الإعارة

- الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي.

- محمد حمدي ظهير وجناح أيسر إنبي على سبيل الإعارة.

- السنغالي سيدي ندياي مهاجم جيدياوايي كأحد صفقات تحت السن.

* البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي على سبيل الإعارة.

أما الأهلي فنجح خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من قيد:

- عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي

ويعتبر الساعي هو الصفقة الوحيدة للأهلي والتي تم قيدها في فترة مد القيد من كاف.

بينما نجح الأهلي سابقا في ضم كل من يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة والمغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري ويحق لهم المشاركة.