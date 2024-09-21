تشكيل تشيلسي - سانشو أساسي لأول مرة في مواجهة وست هام

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 13:35

كتب : FilGoal

تشيلسي - نكونكو - سانشو

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.

ويلتقي تشيلسي مع وست هام على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب جادون سانشو في التشكيل الأساسي لتشيلسي لأول مرة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: توسين أدارابيويو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.

الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – جادون سانشو.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل وست هام المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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