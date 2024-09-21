واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

أولي واتكينز

أنهى أولي واتكنز مخاوف أوناي إيمري مدرب أستون فيلا قبل خوض مواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ويلعب أستون فيلا ضد ولفرهامبتون مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن واتكينز بات جاهزا بنسبة 100% لخوض مواجهة ولفرهامبتون بعد تعافيه من الإصابة.

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وأوضحت التقارير أن مشاركة واتكينز أمام الذئاب باتت في يد أوناي إيمري مدرب الفريق.

وتعرض واتكينز للإصابة ولم يستكمل مباراة فريقه ضد يانج بويز التي حسمها أستون فيلا بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

المهاجم صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 5 مباريات وسجل هدفين صنع مثلهما.

وحصل فيلا على 9 نقاط من مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الخامس.

بينما حصل ولفرهامبتون على نقطة واحدة فقط ويبحث عن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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