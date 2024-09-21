البلوشي يعلق على احتفالية تتويج الأهلي أمام جور ماهيا

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

مران الأهلي

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس عن معلقي مباراة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتشهد المباراة احتفالية تسليم درع الدوري الجديد للنادي الأهلي.

ويتواجد المعلق العماني خليل البلوشي عبر القناة الصوتية الأولى.

فيما يتواجد المعلق زياد الدكروري عبر القناة الصوتية الثانية.

واشتهر الدكروري بمقاطع يقلد من خلالها المعلق الجزائري حفيظ دراجيز

ويلعب الأهلي ضد جور ماهيا في مباراة العودة يوم السبت 21 سبتمبر 2024.

كما تنقل المباراة قناتي أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر 2 واحتفالية التتويج بالدوري.

وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

كما سيتم إذاعة المباراة عبر بث مباشر بواسطة قناة أبو ظبي الرياضية عبر موقع يوتيوب.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

وتوج بلقب الدوري المصري لموسم 2023 - 2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق أن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.

الأهلي الدوري المصري جور ماهيا دوري أبطال إفريقيا
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