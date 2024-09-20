قائمة بيراميدز - تواجد رمضان صبحي وأوباما لمواجهة الجيش الرواندي

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 23:19

كتب : بسام أبوبكر

رمضان صبحي - بيراميدز - المصري

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة المستدعاه لمباراة الجيش الرواندي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه الجيش الرواندي في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

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وتم استبعاد إسلام عيسى ودودو الجباس فقط من القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا "بوبو" - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي

وانتهت مباراة الذهاب التعادل بهدف لكل فريق إذ سجل محمد الشيبي هدفا بالخطأ في مرماه، وتعادل ماييلي لبيراميدز في الدقيقة 83.

وكان بيراميدز قد فاز في الدور التمهيدي على جي كي يو ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 9-1.

وخرج بيراميدز من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا رمضان صبحي يورتشيتش
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