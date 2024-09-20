مدرب الشرطة الكيني: هذا هو الفارق بيننا وبين الزمالك

أبدى أنتوني مودو مدرب الشرطة الكيني احترامه للزمالك ورضاه عن أداء فريقه أمام حامل لقب الكونفدرالية بعد وداع المسابقة رسميا.

وقال مودو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "فخور بما قدمه اللاعبون اليوم. كانت رحلة طويلة وتعلمنا منها الكثير".

وأضاف "لا نخجل من هذه الخسارة أمام حامل اللقب".

وأكمل "الأجواء كانت مختلفة في غياب الجماهير ولو تواجدت ستكون الأمور مختلفة وصاخبة، ولكن المباراة لعبت في أجواء جميلة من الروح الرياضية".

وأوضح "الزمالك كبير وتعلمنا منه الكثير. قدمنا أداء جيدا ولكن كان من المفترض أن يكون أفضل، فقد ارتكبنا نفس الأخطاء التي وقعنا فيها في نيروبي وتركنا للزمالك السيطرة على المباراة".

واختتم "الفارق بيننا وبين الزمالك هو خبرته".

وتغلب الزمالك على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بهدف دون رد في العاصمة الكينية نيروبي.

وبذلك يتأهل الأبيض إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، التي يحمل لقبها ويدافع عنها في الموسم الحالي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة 27 سبتمبر.