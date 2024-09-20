رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف لـ في الجول حقيقة منع مران الزمالك بسبب المديونية

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة حقيقة منع الزمالك من إقامة مرانه في الاستاد أمس الخميس.

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لدينا فريقين في مصر حاليا وهما الشرطة الكيني منافس الزمالك وجور ماهيا الكيني منافس الأهلي".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" له لوائح تضمن للفريق الضيف مرانا على ملعب المباراة في نفس توقيتها قبلها بيوم".

وأوضح "بما أن جور ماهيا لن يتمكن من التدرب في اليوم السابق مباشرة لمباراة الأهلي نظرا لانشغال الاستاد بمباراة الزمالك والشرطة، فتقرر أن ينال هذا المران أمس الخميس".

وأكمل "الزمالك لم يراجع خطابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتوجه إلى الملعب في نفس توقيت مران جور ماهيا، ولم يكن يمكننا السماح له بالتدرب وفقا للوائح".

واختتم "لم يتم منع الزمالك بسبب المديونية، وأرسلنا خطاب كاف إلى مجلس إدارته وتفهموا الأمر وأتحنا لهم ملعبا فرعيا لإقامة المران".

وتغلب الزمالك على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بهدف دون رد في العاصمة الكينية نيروبي.

وبذلك يتأهل الأبيض إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، التي يحمل لقبها ويدافع عنها في الموسم الحالي.

بينما يلعب الأهلي مع جور ماهيا غدا السبت في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، وهو حامل اللقب هنا أيضا.

الأهلي فاز ذهابا 3-0، ويسعى لحسم تأهله رسميا إلى دور المجموعات.

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة 27 سبتمبر.