الكونفدرالية - "زيزو" يصنع التاريخ.. الزمالك إلى دور المجموعات بتخطي الشرطة الكيني

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 22:00

كتب : محمد رؤوف

الزمالك - الشرطة الكيني - عبد الله السعيد

فاز الزمالك على منافسه الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وسجل أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ثنائية الزمالك، بينما أحرز جيسي ويري هدف الشرطة الوحيد.

وانتصر الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون في مباراة الذهاب عن طريق عبد الله السعيد.

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وتمكن الزمالك من التأهل إلى دور المجموعات بعد تخطي الشرطة الكيني.

ووصل زيزو لهدفه الخامس في البطولة مع الزمالك.

وبذلك يتساوى زيزو مع حازم إمام أسطورة الأبيض في عدد الأهداف القارية.

وافتتح ناصر ماهر سجله التهديفي مع الزمالك في إفريقيا في المباراة الثانية له.

وحضر أحمد فتوح لاعب الزمالك المباراة من المدرجات دعما لفريقه.

الظهور الأول لـ أحمد فتوح في استاد القاهرة لدعم الزمالك ضد الشرطة الكيني

ويعتبر الزمالك حامل لقب البطولة بعد الانتصار على نهضة بركان المغربي.

التشكيل

بدأ جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب، ما عدا تواجد مصطفى الزناري أساسيا بدلا من حسام عبد المجيد.

الاعتماد على التسديدات من بُعد

اعتمد لاعبو الزمالك على التسديد من بُعد إذ سدد نبيل عماد كرة قوية في الدقيقة 20 لكن علت المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 24 سدد زيزو كرة متوسطة الارتفاع، لكن تصدى لها الحارس على مرتين.

فرصة أولى حقيقية

سدد مصطفى شلبي كرة من داخل منطقة الجزاء في فرصة خطيرة، لكن تصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة 36.

هدف من اللمسة الأولى

أحرز زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 56 بعد تسديدة مباشرة من اللمسة الأولى عقب عرضية من عمر جابر.

خطأ فادح

واستغل ناصر ماهر خطأ فادح في بناء لعب الشرطة الكيني بعدما حصل على الكرة نتيجة تأخر حارس المرمى من تسلم الكرة في الدقيقة 60.

هدف تقليص الفارق

قلص جيسي ويري لاعب الشرطة الكيني النتيجة لفريقه في الدقيقة 66 بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة مباشرة.

واستطاع الزمالك تهدئة اللعب وعدم بذل الكثير من الجهد حتى انتهت المباراة دون خطورة على مرمى الأبيض.

الزمالك الكونفدرالية الشرطة الكيني زيزو ناصر ماهر
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