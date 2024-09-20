زيزو يعادل حازم إمام.. وهدف يفصله عن شيكابالا

سجل أحمد سيد زيزو هدفا جديدا بقميص الزمالك في شباك الشرطة الكيني.

جاء ذلك في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الهدف الذي سجله زيزو في الدقيقة 56 بعد تمريرة من عمر جابر، هو الخامس للاعب في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعلى مستوى البطولات الإفريقية إجمالا، فهذا هو هدف زيزو رقم 12 مع الزمالك.

وبذلك يتساوى زيزو مع حازم إمام أسطورة الأبيض في عدد الأهداف القارية.

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بدأها عمر جابر بلمسة سحرية وحسمها زيزو في الشباك 🔥🔥 هدف رائع على طريقة مدرسة الفن والهندسة يتقدم به الزمالك على الشرطة الكيني#ONTime_Sports pic.twitter.com/bFcaCbkizZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2024

الهدف التالي هو نجم حالي للفريق، وهو محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض الذي سجل 13 هدفا قاريا في جميع المسابقات مع الزمالك.

وكان الزمالك حامل لقب الكونفدرالية قد هزم الشرطة ذهابا بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

ويتقدم الزمالك إيابا بنتيجة 2-1، حيث سجل ناصر ماهر الهدف الثاني للأبيض.