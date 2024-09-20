زيزو يعادل حازم إمام.. وهدف يفصله عن شيكابالا

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 21:40

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرطة الكيني - أحمد مصطفى "زيزو"

سجل أحمد سيد زيزو هدفا جديدا بقميص الزمالك في شباك الشرطة الكيني.

جاء ذلك في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الهدف الذي سجله زيزو في الدقيقة 56 بعد تمريرة من عمر جابر، هو الخامس للاعب في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وعلى مستوى البطولات الإفريقية إجمالا، فهذا هو هدف زيزو رقم 12 مع الزمالك.

وبذلك يتساوى زيزو مع حازم إمام أسطورة الأبيض في عدد الأهداف القارية.

الهدف التالي هو نجم حالي للفريق، وهو محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض الذي سجل 13 هدفا قاريا في جميع المسابقات مع الزمالك.

وكان الزمالك حامل لقب الكونفدرالية قد هزم الشرطة ذهابا بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

ويتقدم الزمالك إيابا بنتيجة 2-1، حيث سجل ناصر ماهر الهدف الثاني للأبيض.

الزمالك الشرطة الكيني كأس الكونفدرالية زيزو
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