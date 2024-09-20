خبر في الجول - بيرسي تاو يعود للتدريبات الجماعية قبل مواجهة جور ماهيا

انتظم الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في مران الفريق بعد الشكوك التي أحاطت بإمكانية مشاركته.

وعلم FilGoal.com أن تاو شارك في مران الفريق الجماعي، بعد تدربه منفردا بالأمس.

وكان تاو قد أجرى بتدريبات منفردة بسبب معاناته من كدمة في العين اشتكى منها أمس الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السابعة مساء غد السبت على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة.

وأعلن النادي الأهلي حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستلام درع الدوري المصري في الملعب عقب مباراة جور ماهيا لرغبته في الاحتفال به مع الجماهير وهو ما وافق عليه كاف.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.