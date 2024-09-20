تين هاج يكشف: الفارق بين يونايتد الحالي وذلك الذي خسر 4-0 أمام كريستال بالاس

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن أخبار سعيدة لفريقه بخصوص الثنائي ميسون ماونت وراسموس هويلوند قبل مواجهة كريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "من الجيد عودة الثنائي للتدريبات. سيجب أن نقرر إمكانية مشاركتهما وقدرتهما على ذلك ونحن سعداء بهما".

وأضاف "خضعا معنا لبعض التدريبات القليلة وسنتخذ القرار النهائي غدا".

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وعن الخسارة أمام كريستال بالاس 4-0 في الموسم الماضي قال: "ليست هي المسألة بالتحديد، فقد علمنا أنه دائمًا ما سيكون فريقا صعبا وشرسا، ونحن نعرف هذه الظروف".

وأوضح "لا يمكننا المقارنة لأننا لم نحظَ أبدا بالقائمة كاملة (في الموسم الماضي) والآن الأمور مختلفة".

وتابع "لدينا 18 لاعبا قادرا على خوض هذا التحدي هذه المرة، ومن الواضح لنا أن السبت سيكون مختلفا عن خسارتنا 4-0 الموسم الماضي والتي كانت مستحقة".

وعن ماركوس راشفورد قال: "حين يبدأ مهاجمك بالتسجيل في بداية الموسم فهذا جيد. المهاجمون بحاجة لهذه الثقة وهذا جيد للفريق".

وعن أنتوني قال: "كل لاعب يجب أن يظهر ردة الفعل اللازمة ويتدرب بقوة ويؤدي في التدريبات ليستحق اللعب".

واختتم "حين تأتي فرصتك يجب أن تستغلها. المدرب يمكنه فقط إشراك 11 لاعبا و5 بدلاء، ولذلك يجب أن تعمل لضمان تواجدك بين هؤلاء اللاعبين الـ 16".

وجمع مانشستر يونايتد 6 نقاط في أول 4 مباريات من الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بالفوز على فولام 1-0، ثم الخسارة أمام برايتون 2-1، ثم أمام ليفربول 3-0، وأخيرا بالفوز على ساوثامبتون 3-0.

إريك تين هاج الدوري المصري
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