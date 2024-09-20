حضور أحمد فتوح مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 22:33

كتب : مصطفى عميرة

الزمالك - الشرطة الكيني - أحمد فتوح

تواجد أحمد فتوح لاعب الزمالك في استاد القاهرة الفريق لمؤازرة الفريق ضد الشرطة الكيني.

وفاز الزمالك على منافسه الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وتمكن الزمالك من التأهل إلى دور المجموعات بعد تخطي الشرطة الكيني.

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وحرص الظهير الأيسر على حضور المباراة من المدرجات لمساندة الفريق.

الظهور الأول لـ أحمد فتوح في استاد القاهرة لدعم الزمالك ضد الشرطة الكيني

وكانت النيابة العامة أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.

وكان محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، قد قررت إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وعاد فتوح لتدريبات الزمالك الثلاثاء الماضي لأول مرة بعد إخلاء سبيله.

وتحدث فتوح لأول مرة عن الأمر مطالبا العفو والصبح (طالع التفاصيل)

أحمد فتوح الزمالك الشرطة الكيني الكونفدرالية
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