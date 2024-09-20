خبر في الجول - سامادو يصل القاهرة تمهيدا للانضمام إلى المصري

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 17:26

كتب : عمرو نبيل

أتدجيكو سامادو لاعب بينين

وصل أتدجيكو سامادو لاعب منتخب بنين، إلى القاهرة تمهيدا إلى الانضمام للنادي المصري.

أتدجيكو سامادو

النادي : بني جانسي

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى إتمام المصري الاتفاق بشان أتدجيكو سامادو لاعب نادي باني جانسي ومنتخب بينين لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أتدجيكو سامادو وصل إلى القاهرة، وسيخضع للكشف الطبي تمهيدا لإتمام انتقاله إلى المصري بشكل رسمي.

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ويبلغ أتدجيكو سامادو من العمر 20 عاما ويلعب في خط الوسط.

وتواجد اللاعب مع منتخب بينين الأول خلال المعسكر الدولي الجاري، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

Mercato - Équipe du Bénin : Samadou Attidjikou se rapproche d'Al Masry en Egypte - AfricaFootUnited

وسبق أن أعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.

المصري منتخب بنين أتدجيكو سامادو
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