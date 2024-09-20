الأهلي يرتدي الزي الأحمر أمام جور ماهيا

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني، في إياب دور الـ ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري، فيما يرتدي فريق جور ماهيا طاقما من اللون الأخضر بالكامل، وحارس مرماه طاقما باللون البنفسجي.

حضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي وكرم محمد الإداريون بالفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي "كاف" ومراقب المباراة والحكام ومندوبي نادي جورماهيا.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا، بواقع هدف لرامي ربيعه وهدفين لبيرسي تاو.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا في إفريقيا ببطولة دوري الأبطال بـ12 لقبا.

وأعلن النادي الأهلي حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستلام درع الدوري المصري في الملعب عقب مباراة جور ماهيا لرغبته في الاحتفال به مع الجماهير وهو ما وافق عليه كاف.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.