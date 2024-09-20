خبر في الجول - الإسماعيلي يفاضل بين تامر مصطفى ومؤمن سليمان لتولي تدريبه

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 16:05

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي

يسعى نادي الإسماعيلي لحسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلفا للراحل إيهاب جلال.

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي يفاضل بين تامر مصطفى ومؤمن سليمان لتولي تدريبه خلفا للراحل إيهاب جلال.

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وكانت مفاوضات الإسماعيلي مع حلمي طولان لتولي المهمة قد فشلت بعدما كان الاتفاق قريبا بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق.

وكشف بيان الإسماعيلي عن تعيين لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة وعضوية كل من عماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح الجهاز الفني الجديد.

مؤمن سليمان سبق له تدريب أندية: الزمالك وسموحة ومصر للمقاصة.

وخاض سليمان آخر تجاربه مع نادي الشرطة العراقي وتوج معه بلقبي الدوري والكأس بالموسم المنصرم.

في المقابل تولى تامر مصطفى تدريب أندية الجونة وإنبي ومودرن سبورت.

وتولى تامر مصطفى تدريب مودرن سبورت في آخر تجاربه لكنه رحل سريعا عن تدريب الفريق.

وأعلن النادي الإسماعيلي انطلاق فترة إعداده للموسم الجديد اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

ويقود فترة الإعداد كل من الثلاثي أشرف خضر وأيمن كمال وأيمن خليل، خلفا للراحل إيهاب جلال.

ويستمر الثلاثي في عمله الأساسي لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد.

ويعاني الدراويش من أزمة إيقاف القيد.

وتمكن الإسماعيلي من البقاء في الدوري الممتاز الموسم الماضي بصعوبة، إذ احتل المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

الإسماعيلي إيهاب جلال تامر مصطفى مؤمن سليمان
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