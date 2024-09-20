سلوت: مشاركة أليسون أمام بورنموث محل شك.. وربما تألق جاكبو بسبب الغضب

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 14:36

كتب : FilGoal

أليسون بيكر

شكك الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، في قدرة حارس مرماه أليسون بيكر في خوض مواجهة الريدز أمام بورنموث.

ويستضيف ليفربول فريق بورنموث الساعة الخامسة مساء السبت، على ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

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وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "قد لا يخوض أليسون مباراة بورنموث بسبب الإصابة، سيتعين علينا الانتظار لنرى مدى إمكانية مشاركته في التدريب اليوم".

وأكمل مدرب ليفربول: "لقد شعر أليسون بالإصابة قبل مباراة ميلان ولكن زاد شعوره بها بعد المباراة".

وشارك أليسون في مباراة ميلان التي حقق خلالها ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف في ملعب سان سيرو في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

كما لعب أليسون مباريات ليفربول الأربع منذ انطلاق الموسم، ولم يتلق سوى هدف وحيد أمام نوتنجهام فورست.

وفي حالة عدم مشاركة أليسون سيلجأ سلوت للدفع بـ الأيرلندي كاومين كيلير الحارس البديل الذي شارك الموسم الماضي في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي و8 بالدوري الأوروبي، وشارك في مباريات كأس الرابطة كاملة والتي توج بها ليفربول.

وغاب أليسون الموسم الماضي لمدة 12 يوما بسبب مشكلة عضلية، قبل أن تتسبب إصابة أوتار الركبة في غيابه عن الملاعب لمدة شهرين من فبراير حتى إبريل.

وبسؤاله عن تألق كودي جاكبو في مباراة ليفربول أمام ميلان بدوري الأبطال، وهل ذلك يرجع بسبب غضبه من قلة وقت لعبه منذ بداية الموسم.. رد سلوت: "ربما تألقه نابع من الغضب ولكن لست بحاجة إلى الغضب للعب بأفضل طريقة ممكنة، أعلم مدى تميزه".

وأكمل: "منافسته مع دياز أمر طبيعي بالنسبة لنادي مثل ليفربول، دياز قدم بعض العروض الجيدة أيضا".

ولم يشارك جاكبو أساسيا في الدوري وإنما شارك كبديل، فيما منحه سلوت الفرصة أمام ميلان ليبدأ أساسيا ويشارك لمدة 68 دقيقة ويصنع الهدف الثالث الذي سجله سوبوسلاي.

وعلى الجانب الآخر، سجل لويس دياز 3 أهداف هذا الموسم في مبارياته الأربعة مع ليفربول، بينهم هدفين في شباك مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

أليسون جاكبو أرني سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي
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