بعد بيدرينيو.. الوداد يضم ثنائي برازيلي جديد

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 13:37

كتب : FilGoal

جماهير الوداد

عزز نادي الوداد المغربي صفوفه بالتعاقد مع ثنائي برازيلي جديد خلال هذا الصيف.

ويسعى الوداد لاستعادة توازانه تحت قيادة مدربه الجديد رولاني موكوينا مدرب صنداونز السابق

وأعلن الوداد تعاقده مع المهاجم رينان فيانا قادما من أتليتيكو باراناينسي.

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كما أعلن النادي المغربي ضم ارثر ويندروسكي صانع ألعاب فلومينينسي البرازيلي

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وانضم الثنائي البرازيلي الجديد إلى مواطنهما بيدرو هنريكي دي أسيس (بيدرينيو) المنضم قبل لأيام لنادي الوداد.

ويلعب رينان فيانا في مركز قلب الهجوم، ويبلغ من العمر 21 عاما وسبق له تمثيل منتخب الشباب البرازيلي.

وسيلعب للوداد كمعار لموسم واحد من نادي أتلتيكو بارانينسي مع إمكانية شراء عقده.

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فيما يبلغ صانع الألعاب يندروسكي 19 عاما وشارك في بعض مباريات الفريق الأول لنادي فلومينينسي، ويلعب لمنتخب البرازيل تحت 20 عاما.

الوداد أبرم بشكل رسمي 19 صفقة حتى الآن خلال هذا الصيف.

وضم الوداد كل من:

عبد العالي المحمدي (حارس مرمى) عبد المنعم بوطويل ونبيل مرموق وأيمن ديراني ومحمد مفيد وزكرياء ناسيك (مدافعين)

حمزة الساخي والبرازيلي بيدرينهو وإسماعيل بنقطيب والمهدي مبارك وارثر ويندروسكي(وسط ملعب).

معاذ أنزو وزكرياء غيلان ونسيم الشاذلي ووليد ناسي ومحمد الرايحي وكاسيوس مايلولا ومباي نيانج رينان فيانا (هجوم).

الوداد المغربي الدوري المغربي
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