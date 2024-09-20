ليكيب: أرنولد يقدم عرضا للاستحواذ على نانت الفرنسي

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 12:41

كتب : FilGoal

أرنولد

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عرض اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، شراء نادي نانت الفرنسي، الذي ينشط في الدرجة الأولى في فرنسا.

وقدرت الصحيفة العرض المقدم من اللاعب بـ 100 مليون يورو (84 مليون جنيه أسترليني)، من خلال صندوق استثماري إنجليزي يديره والده، على أن يدفع 80 مليون يورو مقدما، مع 20 مليون يورو أخرى، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمكافأة محتملة.

ووفقا للصحيفة يُجري أرنولد محادثات للاستحواذ على النادي، بعد العرض الذي تقدم به.

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ويملك نادي نانت حاليا رجل الأعمال الفرنسي فالديمار كيتا.

وأشارت ليكيب أن اجتماعا بين الطرفين أرنولد وكيتا حدث يوم الخميس في لندن، فيما أشارت إلى أن العرض المقدم لا يلبي قيمة النادي وفقا لـ كيتا.

الصحيفة الفرنسية كشفت عن رغبة أرنولد في وقت سابق في الاستحواذ على نادي سانت إتيان ولوهافر الفرنسيين، قبل أن يختار تقديم عرض الاستحواذ على نانت.

وتوج نانت الفرنسي بـ8 ألقاب فرنسية في تاريخه للدوري، و4 ألقاب لكأس فرنسا.

ويعد أرنولد أحد المساهمين في فريق فورومولا 1 الفرنسي.

وارتبط اسم أرنولد صاحب الـ25 عاما، بالانضمام إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده مع نهاية الموسم، فيما لم يحدد مستقبله بعد.

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