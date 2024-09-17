خبر في الجول – الإسماعيلي يتفق مع حلمي طولان لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

اتفق نادي الإسماعيلي مع حلمي طولان المدير الفني السابق لـ سيراميكا كليوباترا على تدريب الفريق في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي اتفق مع طولان لتدريب الفريق، وسيعقد جلسة معه اليوم الثلاثاء لحسم ملف الجهاز المعاون له.

وتولى حمد إبراهيم مسؤولية المساعد لإيهاب جلال خلال الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك مدير نابولي: نعمل على تجديد عقد كفاراتسخيليا الإعلان عن قميص برشلونة الثالث أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك

وتمكن الإسماعيلي من البقاء في الدوري الممتاز الموسم الماضي بصعوبة، إذ احتل المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

ويعاني الدراويش من أزمة إيقاف القيد.

وقال نصر أبو الحسن رئيس النادي لـ FilGoal.com وفي قت سابق: "نعمل على دفع بقية مستحقات نور الزمان الزموري وجان موريل لحل أزمة إيقاف القيد".

واختتم "حكم فراس شواط ليس نهائيا ولدينا المزيد من الوقت لدفع الأموال المستحقة علينا في هذه القضية".

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

الدوري المصري حلمي طولان الإسماعيلي إيهاب جلال
نرشح لكم
الزمالك يستعيد خدمات شحاتة.. والونش يواصل التأهيل إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا غزل المحلة يتعاقد مع "بنشرقي" لافيينا الأهلي: تأخير تسلم درع الدوري بسبب الرغبة في حضور الجمهور للاحتفالية مران الزمالك - مشاركة ميشالاك وعمر فرج لأول مرة.. وعودة فتوح مودرن سبورت يعلن رفع إيقاف القيد عن النادي كونراد: متحمس لأكون جزءا من عائلة الزمالك الكبيرة كما كشف في الجول.. الأهلي يرعى دلفي وربيع ياسين مديرا فنيا
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - عودة بيلينجهام.. ومبابي وفينسيوس أساسيان أمام شتوتجارت 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يستعيد خدمات شحاتة.. والونش يواصل التأهيل 43 دقيقة | الكرة المصرية
إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
غزل المحلة يتعاقد مع "بنشرقي" لافيينا ساعة | الدوري المصري
الأهلي: تأخير تسلم درع الدوري بسبب الرغبة في حضور الجمهور للاحتفالية ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - مشاركة ميشالاك وعمر فرج لأول مرة.. وعودة فتوح 2 ساعة | الدوري المصري
جورجينيو: عقلية أرسنال تحسنت.. نحن نسير في الطريق الصحيح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال آسيا - الريان (1)-(3) الهلال.. ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح