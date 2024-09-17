خبر في الجول – الإسماعيلي يتفق مع حلمي طولان لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة

اتفق نادي الإسماعيلي مع حلمي طولان المدير الفني السابق لـ سيراميكا كليوباترا على تدريب الفريق في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي اتفق مع طولان لتدريب الفريق، وسيعقد جلسة معه اليوم الثلاثاء لحسم ملف الجهاز المعاون له.

وتولى حمد إبراهيم مسؤولية المساعد لإيهاب جلال خلال الموسم الماضي.

وتمكن الإسماعيلي من البقاء في الدوري الممتاز الموسم الماضي بصعوبة، إذ احتل المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

ويعاني الدراويش من أزمة إيقاف القيد.

وقال نصر أبو الحسن رئيس النادي لـ FilGoal.com وفي قت سابق: "نعمل على دفع بقية مستحقات نور الزمان الزموري وجان موريل لحل أزمة إيقاف القيد".

واختتم "حكم فراس شواط ليس نهائيا ولدينا المزيد من الوقت لدفع الأموال المستحقة علينا في هذه القضية".

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.