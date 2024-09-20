مصدر من كاف يكشف لـ في الجول إمكانية تأجيل مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 00:13

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إمكانية تأجيل دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بسبب كأس الأمم للمحليين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ندرس تأجيل انطلاق دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إلى نوفمبر أو ديسمبر بسبب تصفيات أمم إفريقيا للمحليين".

وأوضح "ننتظر موافقة الاتحادات المحلية بهذا الصدد".

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ومن المفترض أن يبدأ دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 25 أكتوبر المقبل.

على الجانب الآخر بدأ الحديث عن التأجيل بسبب تحديد كاف لموعد بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في فبراير 2025.

وبناء عليه ستتم إقامة التصفيات خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2024.

وينافس الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الأهلي على جور ماهيا الكيني 3-0 ذهابا في دور الـ 32، بينما تعادل بيراميدز مع الجيش الرواندي 1-1.

بينما ينافس الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض على الشرطة الكيني 1-0 ذهابا، بينما خسر المصري أمام الهلال الليبي 3-2.

كاف دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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