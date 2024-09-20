ميرور: دي بروين يغيب عن قمة أرسنال

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، موقف كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي من المشاركة في قمة بريميرليج يوم الأحد المقبل، أمام أرسنال.

ويستقبل سيتي منافسه أرسنال في تمام السادسة والنصف مساء الأحد، على ملعب الاتحاد بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت ميرور: "مانشستر سيتي لا يرغب في المخاطرة بـ دي بروين في مباراة أرسنال، وسيغيب عن المباراة لكي لا يفقده فترة طويلة".

وكان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أعلن بعد التعادل أمام إنتر: "أطباء الفريق سيقيمون حالة دي بروين ومن السابق لأوانه تقييم مدى إصابته".

وتعرض دي بروين صاحب الـ33 عاما، للإصابة في الفخذ في مباراة إنتر بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ليخرج في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ويحل إلكاي جوندوجان بديلاً له.

وشارك دي بروين في المباريات الأربع لمانشستر سيتي في بطولة الدوري أساسيا بالإضافة لمشاركته من البداية في مباراة إنتر.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، يليه أرسنال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع نيوكاسل صاحب المركز الثالث.