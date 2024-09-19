رايا يتعملق ويمنح أرسنال نقطة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تألق ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال ضد أتالانتا، ومنح فريقه نقطة بالتعادل في دوري أبطال أوروبا.

وتصدى رايا لركلة جزاء في الدقيقة 51 من ماتيو ريتيجي، وتألق رايا بالتصدي للكرة مجددا والتي حاول استكمالها ريتيجي داخل الشباك.

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

وحسم التعادل السلبي مواجهة أتالانتا على ملعبه أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكان ماركو كارنيسكي قد منع هدفا محققا لأرسنال في الدقيقة 15 بالتصدي للكرة مرتين على التوالي.

ومع انطلاق الشوط الثاني حصل أتالانتا على ركلة جزاء في الدقيقة 49 بعد عرقلة من توماس بارتي.

وتألق ديفيد رايا بالتصدي للكرة مرتين على التوالي من ماتيو ريتيجي.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب أرسنال في دوري أبطال أوروبا أمام كل من أتالانتا وباريس سان جيرمان وشاختار وإنتر وسبورتنج لشبونة وموناكو ودينامو زغرب وجيرونا.

بينما يواجه أتالانتا كل من أرسنال وشاختار وسيلتيك وشتوتجارت ويانج بويز وريال مدريد وستورم جراز وبرشلونة.