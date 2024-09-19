بداية نارية ونتيجة طبيعية.. صلاح لاعب شهر أغسطس في ليفربول

فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب شهر أغسطس في ناديه.

وقال صلاح لموقع ليفربول الرسمي عقب الفوز بالجائزة: "بدأنا الموسم جيدًا وهذا الأهم بالنسبة لنا".

وأضاف "أنا سعيد بمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".

وأكمل "هذه جائزة بتصويت الجماهير وبالتأكيد هذا يجعلها مميزة حين تفوز بها، وهذا شيء أقدره كثيرًا".

واختتم "أتمنى أن تستمر الأمور كذلك. فزنا بأول 3 مباريات ثم خسرنا الأخيرة في الدوري، ولكن فزنا على ميلان بعد ذلك ونتمنى أن يمنحنا ذلك دفعة للمباريات القادمة".

وسجل صلاح 3 أهداف وصنع مثلهم في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس.

جاء ذلك خلال فوز ليفربول على إبسويتش تاون 2-0 ثم برينتفورد 2-0 ثم مانشستر يونايتد 3-0.

بعد ذلك خسر الريدز أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد في الجولة الرابعة بعد العودة من توقف سبتمبر الدولي.

وفي أولى مباريات دوري أبطال أوروبا فاز ليفربول على مضيفه ميلان 3-1.