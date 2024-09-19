بداية نارية ونتيجة طبيعية.. صلاح لاعب شهر أغسطس في ليفربول

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

صلاح

فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب شهر أغسطس في ناديه.

وقال صلاح لموقع ليفربول الرسمي عقب الفوز بالجائزة: "بدأنا الموسم جيدًا وهذا الأهم بالنسبة لنا".

وأضاف "أنا سعيد بمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".

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وأكمل "هذه جائزة بتصويت الجماهير وبالتأكيد هذا يجعلها مميزة حين تفوز بها، وهذا شيء أقدره كثيرًا".

واختتم "أتمنى أن تستمر الأمور كذلك. فزنا بأول 3 مباريات ثم خسرنا الأخيرة في الدوري، ولكن فزنا على ميلان بعد ذلك ونتمنى أن يمنحنا ذلك دفعة للمباريات القادمة".

وسجل صلاح 3 أهداف وصنع مثلهم في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس.

جاء ذلك خلال فوز ليفربول على إبسويتش تاون 2-0 ثم برينتفورد 2-0 ثم مانشستر يونايتد 3-0.

بعد ذلك خسر الريدز أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد في الجولة الرابعة بعد العودة من توقف سبتمبر الدولي.

وفي أولى مباريات دوري أبطال أوروبا فاز ليفربول على مضيفه ميلان 3-1.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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