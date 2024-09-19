تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي أمام أتالانتا في دوري الأبطال

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

جابريل جيسوس - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا التشكيل الأساسي لفريق أرسنال أمام أتالانتا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

جابريل جيسوس

النادي : أرسنال

أرسنال

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

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وشهد التشكيل قيادة جابرييل جيسوس لهجوم أرسنال.

بينما يغيب مارتن أوديجارد بسبب الإصابة، وكان أرتيتا قد أوضح في وقت سابق غيابه لفترة من الوقت.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حارس المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – جوليان تيمبر.

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتينيللي.

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس - كاي هافيرتز.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب أرسنال في دوري أبطال أوروبا أمام كل من أتالانتا وباريس سان جيرمان وشاختار وإنتر وسبورتنج لشبونة وموناكو ودينامو زغرب وجيرونا.

بينما يواجه أتالانتا كل من أرسنال وشاختار وسيلتيك وشتوتجارت ويانج بويز وريال مدريد وستورم جراز وبرشلونة.

دوري أبطال أوروبا أرسنال جابرييل جيسوس
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