الكونفدرالية - تنزانيا تحتجز المواد التموينية لفريق الأهلي طرابلس

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

معدات الأهلي الليبي في تنزانيا

أعلن نادي الأهلي طرابلس الليبي في بيان رسمي عن عدم سماح السلطات التنزانية بدخول معداته ومواده التموينية التي حملتها بعثة فريق كرة القدم التي وصلت إلى تنزانيا.

وقال نادي الأهلي طرابلس عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

ما تزال السلطات التنزانية تحتجز بعض المواد التموينية الخاصة ببعثة النادي الأهلي.

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كما أنها تعرفل حتى الآن دخول المعدات الخاصة بالفريق الإعلامي للنادي وجهاز ربط النقل المباشر.

محاولات رئيس البعثة عادل بن عيسى والقائم بأعمال السفارة الليبية في دار السلام متواصلة لإيجاد حل ينهي هذه الإجراءات المخالفة للاتفاق الذي تم بين الناديين.

ووصلت بعثة الأهلي الليبي إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي طرابلس وسيمبا التنزاني انتهت بالتعادل السلبي.

الكونفدرالية تنزانيا الأهلي الليبي
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