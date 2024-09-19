الكونفدرالية - تنزانيا تحتجز المواد التموينية لفريق الأهلي طرابلس

أعلن نادي الأهلي طرابلس الليبي في بيان رسمي عن عدم سماح السلطات التنزانية بدخول معداته ومواده التموينية التي حملتها بعثة فريق كرة القدم التي وصلت إلى تنزانيا.

وقال نادي الأهلي طرابلس عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

ما تزال السلطات التنزانية تحتجز بعض المواد التموينية الخاصة ببعثة النادي الأهلي.

كما أنها تعرفل حتى الآن دخول المعدات الخاصة بالفريق الإعلامي للنادي وجهاز ربط النقل المباشر.

محاولات رئيس البعثة عادل بن عيسى والقائم بأعمال السفارة الليبية في دار السلام متواصلة لإيجاد حل ينهي هذه الإجراءات المخالفة للاتفاق الذي تم بين الناديين.

ووصلت بعثة الأهلي الليبي إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي طرابلس وسيمبا التنزاني انتهت بالتعادل السلبي.