كما كشف في الجول - إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

وافق الأهلي على إعارة لاعبه الشاب يوسف سيد عبد الحفيظ إلى سيراميكا كليوباترا.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى اقتراب يوسف سيد عبد الحفيظ من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا. (التفاصيل من هنا)

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي، موافقته على انتقال يوسف سيد عبد الحفيظ إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح الأهلي أن القرار جاء بعد التشاور مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، من أجل منح اللاعب فرصة المشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر.

وشارك يوسف سيد عبد الحفيظ صاحب الـ 19 عاما مع الأهلي خلال المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري.

ولعب يوسف سيد عبد الحفيظ مع الفريق الأول للنادي الأهلي خلال 3 مباريات أمام كل من: زد وإنبي ومودرن سبورت.

يوسف عبد الحفيظ سيكون اللاعب الثاني المعار من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في حال إتمام الاتفاق.

وسيلعب الجزائري أحمد قندوسي موسما جديدا في صفوف سيراميكا كليوباترا معارا من الأهلي.

وكانت قد انتهت إعارة أحمد قندوسي مع سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري.

وانضم أحمد قندوسي إلى الأهلي في يناير 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري.

بينما انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي.

ولعب قندوسي الموسم الماضي 33 مباراة بقميص سيراميكا كليوباترا ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 9 آخرين.

وكان قد لعب الجزائري 21 مباراة مع الأهلي وسجل هدفين وصنع ثلاثة آخرين.