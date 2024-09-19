خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم يوسف سيد عبد الحفيظ

يرغب نادي سيراميكا كليوباترا في ضم يوسف سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي الواعد.

وشارك يوسف سيد عبد الحفيظ صاحب الـ 19 عاما مع الأهلي خلال المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري,

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم يوسف سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولا يمانع الأهلي انتقال لاعبه الشاب إلى سيراميكا كليوباترا في انتظار الوصول إلى اتفاق بين الناديين.

وشارك يوسف سيد عبد الحفيظ مع الفريق الأول للنادي الأهلي خلال 3 مباريات أمام كل من: زد وإنبي ومودرن سبورت.

يوسف عبد الحفيظ سيكون اللاعب الثاني المعار من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في حال إتمام الاتفاق.

وسيلعب الجزائري أحمد قندوسي موسما جديدا في صفوف سيراميكا كليوباترا معارا من الأهلي.

وكانت قد انتهت إعارة أحمد قندوسي مع سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري.

وانضم أحمد قندوسي إلى الأهلي في يناير 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري.

بينما انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي.

ولعب قندوسي الموسم الماضي 33 مباراة بقميص سيراميكا كليوباترا ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 9 آخرين.

وكان قد لعب الجزائري 21 مباراة مع الأهلي وسجل هدفين وصنع ثلاثة آخرين.