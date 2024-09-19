الكشف عن كواليس استعانة أرتيتا بلصوص لسرقة لاعبي أرسنال

شرح كيفن بالفيرز رئيس قسم أبحاث أرسنال السابق تصرفات ميكيل أرتيتا مدرب المدفعجية، حين استعان بلصوص لسرقة لاعبيه.

ولجأ أرتيتا لحيلة غريبة للغاية للتأكد من مدى يقظة وانتباه لاعبيه أثناء تناول العشاء يوما ما.

وقال بالفيرز في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتك: "كان ذلك قبل مباراة ليفربول التي فاز بها أرسنال 3-1 بملعب الإمارات وكانت الرسالة للاعبين هي أنه يجب أن تكون مستعدًا دائمًا لخداعك في شيء دون علمك، لأن عقليتهم يجب أن تستهدف الفوز".

وأضاف "عقدنا اجتماعًا مع اللاعبين وقال ميكيل، هل فقد أحد هاتفه؟، ثم أخرجه من حقيبة كبيرة. ثم قال، هل فقد أحد مفتاح غرفته؟".

"كان كل الطاقم التدريبي يعرف القصة، حتى أحد أفراد الطاقم سُرق منه شيء".

وأتم "الرسالة التي أراد أرتيتا توصيلها للاعبين هو أن هذا بالضبط ما سيفعله ليفربول في اللقاء إذا لم تنتبه للاعبيه".

واعتمد أرتيتا على لصوص محترفين متخصصين في سرقة الجيوب تحديدا.

فريق اللصوص أسندت له مهمة محددة، وهي الدوران حول الطاولة ثم سرقة الهواتف ومحافظ النقود من اللاعبين غير المنتبهين.

وفي نهاية الوجبة، نهض أرتيتا وطلب من اللاعبين إفراغ جيوبهم.

وبطبيعة الحال، فوجئ الكثير من اللاعبين بفقدان مقتنياتهم القيمة.

هدف أرتيتا من هذه التجربة الغريبة، كان تعليم الفريق أهمية الاستعداد واليقظة دائما في كل الأوقات.

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