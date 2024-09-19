كاراجر يختار صلاح ضمن التشكيل التاريخي لليفربول على مر العصور

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 13:04

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

اختار جيمي كاراجر أسطورة ليفربول محمد صلاح ضمن التشكيل التاريخي للريدز عبر كل العصور.

كاراجر أسطورة ليفربول ارتدى قميص الفريق في 737 مباراة في الفترة من 1996 إلى 2013.، ولم يلعب لفريق غيره.

ويتواجد صلاح ضمن التشكيل التاريخي رفقة فيرجيل فان دايك فقط من الجيل الحالي.

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وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس: "قبل انضمام محمد صلاح إلى النادي، كنت سأختار إيان كالاهان. إنه اللاعب الوحيد الذي لعب مباريات أكثر مني مع ليفربول. لقد لعب 860 مباراة".

وأضاف "لقد فاز كالاهان بدوري الدرجة الثانية مع ليفربول، ولعب في الفترة الأخيرة من مسيرته في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1977".

وتابع "عندما تفكر في هذه الرحلة من كونك لاعبا في الدرجة الثانية، ثم تحقق كل هذا، لكن محمد صلاح يجب أن يتواجد في الجانب الأيمن".

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وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 354 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 214 هدفا وصنع 90 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول جيمي كاراجر
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