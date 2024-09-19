نهاية المغامرة.. المغربي وادو يرحل عن تدريب فيتا كلوب

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

انتهت مغامرة المغربي عبد السلام وادو في تدريب نادي فيتا كلوب الكونغولي.

واستقال وادو في المؤتمر الصحفي عقب خسارة فيتا كلوب عقب خسارة فريقه أمام إف سي ستيلينبوش الجنوب إفريقي بالكونفدرالية.

وأعلن فيتا كلوب قبول ساتقالة عبد السلام وادو ونهاية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

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وكان فيتا كلوب قد خسر على أرضه أمام إف سي ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدفين دون رد ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وتولى وادو مهمة تدريب فيتا كلوب في يناير الماضي وأمضى عقدا حتى يونيو 2027 لكنه رحل سريعا عن منصبه.

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ونجح وادو في التتويج مع فيتا كلوب بلقب كأس الكونغو بعد فوزه في النهائي على إف سي سيليستي بهدف دون رد.

كما سبق للمدرب صاحب الـ45 عاما تدريب نادي مولودية وجدة المغربي، والعمل كمدرب مساعد لدى الجهاز الفني لمنتخب الجزائر.

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وادو الذي كان يلعب في مركز قلب الدفاع كان أحد نجوم المنتخب المغربي كلاعب، وخاض عدة تجارب احترافية مع أندية نانسي وستاد رين وفالنسيان بالدوري الفرنسي.

كما لعب وادو لفولام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني ولخويا القطري.

فيتا كلوب عبد السلام وادو
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